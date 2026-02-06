Fast jeder 2. erkrankt im Leben an Krebs

In Deutschland bekommt fast jeder 2. Mensch irgendwann die Krankheit Krebs. (picture alliance / imageBROKER / Mariano Gaspar)

Das Robert Koch-Institut sammelt Daten zur Gesundheit. Es hat gesagt: In Deutschland bekommen jedes Jahr mehr als 500.000 Menschen Krebs. Es gibt viele verschiedene Krebs-Erkrankungen. Krebs greift unterschiedliche Stellen und Organe im Körper an. Es gibt zum Beispiel Brust-Krebs oder Prostata-Krebs. Auch Kinder können schon Krebs bekommen.

Krebs ist lebens-gefährlich. Es gibt aber immer bessere Behandlungen dagegen. Deshalb haben Krebs-Kranke heute bessere Chancen, wieder gesund zu werden. Trotzdem sterben immer noch viele Menschen an Krebs. Jeder vierte Mann stirbt an Krebs. Und jede fünfte Frau stirbt an Krebs.