Nachrichten in
Einfacher Sprache


Fast jeder 2. erkrankt im Leben an Krebs

Viele Menschen bekommen in ihrem Leben die Krankheit Krebs. In Deutschland bekommt fast jeder 2. Mensch irgendwann Krebs. Bei Männern sind es 49 Prozent, bei Frauen sind es 43 Prozent.

Eine Krebs-Patientin schaut auf eine grüne Wiese.Sie trägt ein Kopf-Tuch, weil sie wegen der Behandlung keine Haare mehr hat.
In Deutschland bekommt fast jeder 2. Mensch irgendwann die Krankheit Krebs. (picture alliance / imageBROKER / Mariano Gaspar)
Das Robert Koch-Institut sammelt Daten zur Gesundheit. Es hat gesagt: In Deutschland bekommen jedes Jahr mehr als 500.000 Menschen Krebs. Es gibt viele verschiedene Krebs-Erkrankungen. Krebs greift unterschiedliche Stellen und Organe im Körper an. Es gibt zum Beispiel Brust-Krebs oder Prostata-Krebs. Auch Kinder können schon Krebs bekommen.
Krebs ist lebens-gefährlich. Es gibt aber immer bessere Behandlungen dagegen. Deshalb haben Krebs-Kranke heute bessere Chancen, wieder gesund zu werden. Trotzdem sterben immer noch viele Menschen an Krebs. Jeder vierte Mann stirbt an Krebs. Und jede fünfte Frau stirbt an Krebs.
Wörter-Buch

  • Krebs

    Krebs ist eine schwere Krankheit. An der Krankheit kann man sterben. Wer Krebs hat, hat irgendwo in seinem Körper ein Geschwür. Das nennt man Tumor. Ein Tumor wächst im Körper. Die Ärzte können den Tumor herausschneiden. Sie können den Tumor auch mit Medikamenten bekämpfen.

