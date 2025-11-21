Tausende Fußball-Fans demonstrieren gegen Politiker

Fußball-Fans demonstrieren in Leipzig (dpa / Jan Woitas)

Die Polizei sagt: Bei der Demonstration waren ungefähr 8.000 Menschen. Die Fans sagen: Wir waren mehr als 20.000. Oft mögen sich die Fans von verschiedenen Vereinen nicht. Bei der Demonstration sind aber Fans von 50 Vereinen gemeinsam durch die Stadt gegangen. Die Demonstration war gegen die Innen-Minister von den Bundes-Ländern.

Die Minister sagen: Wir wollen möglichst wenig Ärger mit Fans. Darum braucht man vielleicht bald Eintritts-Karten mit dem Namen von dem Zuschauer. Dann darf nur dieser Mensch ins Stadion. Außerdem könnten weniger Fans von der Gäste-Mannschaft ins Stadion gelassen werden.

Die Fans sagen: Die Pläne sind ohne uns und ohne die Vereine gemacht worden. Sie sagen auch: Es ist falsch, dass Fans vor allem als Sicherheits-Risiko gesehen werden. Wir wollen nicht die ganze Zeit überwacht werden.