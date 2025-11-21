Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Tausende Fußball-Fans demonstrieren gegen Politiker

In der Stadt Leipzig haben viele Fußball-Fans demonstriert. Sie sagen: Die Politik will schärfere Sicherheits-Maßnahmen für die Fußball-Stadien. Das ist aber gar nicht nötig.

Fußball-Fans protestieren in der Leipziger Innen-Stadt gegen strengere Sicherheits-Regeln
Fußball-Fans demonstrieren in Leipzig (dpa / Jan Woitas)
Die Polizei sagt: Bei der Demonstration waren ungefähr 8.000 Menschen. Die Fans sagen: Wir waren mehr als 20.000. Oft mögen sich die Fans von verschiedenen Vereinen nicht. Bei der Demonstration sind aber Fans von 50 Vereinen gemeinsam durch die Stadt gegangen. Die Demonstration war gegen die Innen-Minister von den Bundes-Ländern.
Die Minister sagen: Wir wollen möglichst wenig Ärger mit Fans. Darum braucht man vielleicht bald Eintritts-Karten mit dem Namen von dem Zuschauer. Dann darf nur dieser Mensch ins Stadion. Außerdem könnten weniger Fans von der Gäste-Mannschaft ins Stadion gelassen werden.
Die Fans sagen: Die Pläne sind ohne uns und ohne die Vereine gemacht worden. Sie sagen auch: Es ist falsch, dass Fans vor allem als Sicherheits-Risiko gesehen werden. Wir wollen nicht die ganze Zeit überwacht werden.
Wörter-Buch

  • Innen-Minister oder Innen-Ministerin

    Ein Innen-Minister oder eine Innen-Ministerin gehören zur Regierung. Sie sind für die Innen-Politik zuständig. Zur Innen-Politik gehören zum Beispiel diese Themen: Kriminalität, Terrorismus, Verwaltung und Einwanderung.

  • Fußball-Bundes-Liga

    Die Bundes-Liga ist der wichtigste Wettbewerb im deutschen Fußball. In der Bundes-Liga von den Männern spielen 18 Mannschaften. In der Bundes-Liga von den Frauen spielen 12 Teams. Es sind die besten Fußball-Teams in Deutschland. Wer ein Jahr lang am besten gespielt hat, wird Deutscher Meister.

