Bundes-Innen-Ministerin Nancy Faeser (IMAGO / snapshot / IMAGO / snapshot-photography / F.Boillot)

Ein großer Sport-Verband ist zum Beispiel die UEFA. Das ist der europäische Fußball-Verband. Die UEFA organisiert zum Beispiel die Fußball-Europa-Meisterschaft und die Champions League. Faeser sagt: In dem Vorstand von der UEFA sind 19 Männer, aber nur eine Frau. Im April wollte Lise Klaveness aus dem Land Norwegen die 2. Frau im UEFA-Vorstand werden. Doch sie wurde nicht gewählt.

Faeser sagt: In den Verbänden haben fast immer nur Männer die Macht. Das passt nicht mehr zur heutigen Zeit. Faeser fordert: Frauen müssen in Sport-Verbänden mehr Macht bekommen. Frauen und Männer zusammen sind erfolgreicher. Und dann finden sich alle Menschen in den Verbänden wieder.