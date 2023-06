Ein Student übt an einer Puppe die Wieder-Belebung von Menschen. Im Hinter-Grund links ist der deutsche Arbeits-Minister Hubertus Heil. (picture alliance / dpa / dpa-pool / Annette Riedl)

Heil sagt: In Deutschland gibt es zu wenige Pflege-Fach-Leute. Das sind Menschen, die sich zum Beispiel um alte oder kranke Menschen kümmern. Und Heil sagt: In Brasilien haben viele gute Pflege-Fach-Leute keine Arbeit. Deshalb will Heil diese Menschen aus Brasilien nach Deutschland holen. Bisher gehen diese Pflege-Fach-Leute lieber in andere Länder. Denn es ist kompliziert, nach Deutschland zu kommen und hier arbeiten zu dürfen. Heil will das einfacher machen.

Experten sagen: In 200 Berufen fehlen Fach-Leute. Vor einem Jahr waren es nur 150 Berufe. Zum Beispiel gibt es zu wenige Erzieherinnen und Erzieher. Und es gibt zu wenige LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrer. Neu in der Liste von den Berufen mit zu wenigen Fach-Leuten sind zum Beispiel Busfahrerinnen und Busfahrer. Und Menschen, die in Hotels und Restaurants arbeiten.