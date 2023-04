Neues Fach-Kräfte-Gesetz

Fach-Kräfte aus dem Ausland dürfen demnächst einfacher in Deutschland arbeiten. (picture alliance / Zoonar / Channel Partners)

Der Grund: In Deutschland gibt es einen Fach-Kräfte-Mangel. Das bedeutet: In manchen Berufen arbeiten zu wenige Spezialisten. Die Firmen brauchen Spezialisten. Die Firmen suchen zum Beispiel Hand-Werker oder Computer-Fach-Leute. Auch in Kranken-Häusern oder in Pflege-Heimen fehlen Fach-Kräfte. Die Bundes-Regierung will diese Menschen aus anderen Ländern holen.

Ein Problem ist oft das Abschluss-Zeugnis von einer Universität im Ausland. Die Behörden in Deutschland brauchen manchmal sehr lange, um den Abschluss anzuerkennen. Das soll jetzt schneller gehen. Das gilt vor allem für Menschen, die nicht aus der Europäischen Union kommen. Zum Beispiel gibt es in dem Land Indien viele Fach-Leute für Computer. Sie sollen jetzt schneller in deutschen Firmen arbeiten können.

Manche Menschen haben in einem anderen Land eine Ausbildung gemacht. Die Ausbildung wird in Deutschland manchmal nicht anerkannt. Dann darf man nicht in diesem Beruf arbeiten. Die Regierung will außerdem: Auch Menschen ohne Ausbildung sollen einfacher Arbeit finden. Auch wenn sie nicht aus Deutschland kommen.