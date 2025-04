Welt-Ausstellung Expo in dem Land Japan eröffnet

Die Expo wird von einem großen Ring aus Holz umgeben. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Besucher können sich auf der Expo zum Beispiel fliegende Autos oder sprechende Roboter anschauen. Ein wichtiges Thema auf der Expo ist auch der Klima-Schutz.

Die Ausstellung ist auf einer künstlichen Insel im Meer. Rund um die Expo ist ein großer Ring aus Holz gebaut worden. Er ist 2 Kilometer lang und 20 Meter hoch. Die Veranstalter sagen: Das ist das größte Holz-Bau-Werk auf der Welt.

In Japan gibt es auch Kritik an der Welt-Ausstellung. Der Bau hat nämlich 1,4 Milliarden Euro gekostet. Viele Menschen in Japan finden: Das ist viel zu teuer.

Die Expo dauert 6 Monate. Viele Millionen Menschen werden sich die Ausstellung angucken. Die nächste Expo ist dann im Jahr 2027 in dem Land Serbien.