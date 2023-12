Expo 2030 in Saudi-Arabien

Ein Plakat wirbt für die Expo 2030 in Riad. (AP / Thomas Padilla)

Beworben hatten sich auch die Stadt Busan in dem Land Südkorea und die Haupt-Stadt von Italien. Sie heißt Rom. Zur Expo werden Millionen von Besucherinnen und Besuchern erwartet. Viele Länder stellen in Räumen Zukunfts-Themen aus. So gibt es oft interessante Architektur zu sehen. Mit der Architektur soll das Besondere von einem Land dargestellt werden.

Menschen-Rechtler kritisieren, dass die Expo 2030 in Saudi-Arabiens Haupt-Stadt Riad ist. Sie sagen: Das König-Reich verfolgt die Opposition und unterdrückt die Meinungs-Freiheit. Die Menschen-Rechtler sagen auch: Saudi-Arabien will sich mit Veranstaltungen wie der Expo und der Fußball-Welt-Meisterschaft im Jahr 2034 als modernes Land darstellen. Der Kronprinz von Saudi-Arabien heißt Bin Salman. Er will das Land vom Erd-Öl unabhängiger machen und für die Kultur öffnen.