Evangelische Menschen feiern Kirchen-Tag

Heinrich Bedford-Strohm ist Bischof von der Evangelischen Kirche in Bayern. Er hat beim Kirchen-Tag Segen gespendet. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Das Treffen hat am Mittwoch-Abend begonnen. Das Treffen geht am Sonntag den 11. Juni zu Ende. Die evangelischen Menschen haben über viele wichtige Themen gesprochen: Über den Klima-Wandel und auch über den Krieg in der Ukraine.

An dem Treffen hat auch der Bundes-Präsident teilgenommen. Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er hat über einen Bibel-Text gesprochen. Und er hat gesagt: Christinnen und Christen sollen ihre Meinung zu wichtigen Themen sagen. Zum Beispiel zur Klima-Krise und zum Ukraine-Krieg.

Die Menschen konnten an mehr als 2.000 Veranstaltungen teilnehmen. Die Menschen treffen sich alle 2 Jahre bei dem Kirchen-Tag.