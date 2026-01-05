Nachrichten in
Einfacher Sprache


Stief-Schwester von Anne Frank gestorben

Eva Schloss war die Stief-Schwester von Anne Frank. Sie ist jetzt mit 96 Jahren gestorben.

Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss, Stief-Schwester von Anne Frank
Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss, Stief-Schwester von Anne Frank (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jae C. Hong)
Anne Frank war ein jüdisches Mädchen. Die National-Sozialisten haben sie deshalb vor mehr als 80 Jahren ermordet. Anne Frank hat vor ihrer Ermordung ein Tage-Buch geschrieben. Nach dem Krieg hat der Vater von Anne Frank das Buch veröffentlicht. Heute gibt es das Tage-Buch in 75 Sprachen. Es ist welt-bekannt.
Eva Schloss war erst eine Nachbarin und gute Freundin von Anne Frank. Sie hat den 2. Welt-Krieg und den Holocaust überlebt. Danach hat die Mutter von Eva Schloss neu geheiratet. Sie hat den Vater von Anne Frank geheiratet. Deshalb ist Eva Schloss die Stief-Schwester von Anne Frank.
Eva Schloss hat viele Jahre lang in dem Land Groß-Britannien gelebt. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Verbrechen von den National-Sozialisten nicht vergessen werden. Sie hat auch Bücher geschrieben. Der britische König heißt Charles der 3.. Er hat gesagt: Eva Schloss war ein sehr besonderer Mensch. Sie hat im Holocaust sehr schlimme Dinge erlebt. Trotzdem hat sie sich immer dafür eingesetzt, dass auch unterschiedliche Menschen sich gegenseitig respektieren.
Wörter-Buch

  • Holocaust

    Holocaust bedeutet: Die Nazis haben mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Das war in den Jahren 1939 bis 1945. Der deutsche Diktator Adolf Hitler wollte alle Juden umbringen. Das Wort Holocaust kommt aus dem Griechischen. Es bedeutet ursprünglich: alles ist verbrannt. Ein anderes Wort für den Mord an den Juden ist Shoah. Das ist Hebräisch und bedeutet: die Katastrophe.

  • National-Sozialismus

    Der National-Sozialismus ist eine politische Einstellung. National-Sozialisten hassen Juden und sind gegen die Demokratie. In Deutschland wurde im Jahr 1920 die "National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei" gegründet. Sie wurde kurz auch NSDAP genannt. Unter Adolf Hitler kam die NSDAP 1933 an die Macht. 1939 begannen die National-Sozialisten den 2. Welt-Krieg. Bis 1945 verübten die Nazis und ihre Helfer zahlreiche Kriegs-Verbrechen und Massen-Morde. Das schlimmste Verbrechen war der Holocaust: Die National-Sozialisten ermordeten etwa 6 Millionen Juden in Europa.

  • 2. Welt-Krieg

    Der Zweite Welt-Krieg war zwischen 1939 und 1945. Deutschland wurde damals von den National-Sozialisten regiert. Ihr Chef hieß Adolf Hitler. Er hat am 1. September 1939 den Angriff auf Polen befohlen. Das war der Beginn von dem 2. Welt-Krieg. Im Osten von Asien hat Japan viele andere Länder angegriffen. Japan war mit Deutschland verbündet. Der Krieg endete in dem Jahr 1945. Deutschland und Japan waren besiegt. Die USA und die Sowjet-Union wurden zu den mächtigsten Staaten der Welt.

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

