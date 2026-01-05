Stief-Schwester von Anne Frank gestorben

Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss, Stief-Schwester von Anne Frank (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jae C. Hong)

Anne Frank war ein jüdisches Mädchen. Die National-Sozialisten haben sie deshalb vor mehr als 80 Jahren ermordet. Anne Frank hat vor ihrer Ermordung ein Tage-Buch geschrieben. Nach dem Krieg hat der Vater von Anne Frank das Buch veröffentlicht. Heute gibt es das Tage-Buch in 75 Sprachen. Es ist welt-bekannt.

Eva Schloss war erst eine Nachbarin und gute Freundin von Anne Frank. Sie hat den 2. Welt-Krieg und den Holocaust überlebt. Danach hat die Mutter von Eva Schloss neu geheiratet. Sie hat den Vater von Anne Frank geheiratet. Deshalb ist Eva Schloss die Stief-Schwester von Anne Frank.

Eva Schloss hat viele Jahre lang in dem Land Groß-Britannien gelebt. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Verbrechen von den National-Sozialisten nicht vergessen werden. Sie hat auch Bücher geschrieben. Der britische König heißt Charles der 3.. Er hat gesagt: Eva Schloss war ein sehr besonderer Mensch. Sie hat im Holocaust sehr schlimme Dinge erlebt. Trotzdem hat sie sich immer dafür eingesetzt, dass auch unterschiedliche Menschen sich gegenseitig respektieren.