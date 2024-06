Bei der Europa-Wahl werden die Abgeordneten im Europa-Parlament gewählt. (picture alliance / imageBROKER / Daniel Schoenen)

In Deutschland haben CDU und CSU die Europa-Wahl gewonnen. Sie gehören zur EVP-Fraktion im Europa-Parlament. Auch in vielen anderen Ländern haben Parteien, die zur EVP gehören, die meisten Stimmen bekommen. Die EVP hat die Wahl gewonnen.

Die Sozialdemokraten haben zwar in Deutschland nicht gut abgeschnitten, dafür aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Polen. Deshalb verliert die Fraktion nicht so viele Sitze. Die Grünen haben dagegen überall Stimmen verloren.

Zu den Gewinnern von der Europa-Wahl gehören Parteien, die vieles an der EU schlecht finden. Und die zum Teil rechts-extreme Ansichten haben. Sie haben in Frankreich, Österreich und Italien gewonnen. Der Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron, hat deshalb in seinem Land Neu-Wahlen angekündigt. Sie sollen am 30. Juni statt finden. Macron hofft, dass viele Französinnen und Franzosen gegen rechts stimmen.

Bei der Europa-Wahl werden die Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Sie beraten etwa über Gesetze, die in allen EU-Ländern gelten sollen. Zum Beispiel zum Thema Umwelt-Schutz.