Der Europa-Rat will eine Liste von den Schäden durch den Krieg in der Ukraine. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Den Europa-Rat gibt es seit 1949. Der Rat ist keine Organisation von der EU. Der Europa-Rat kümmert sich um den Schutz von Menschen-Rechten. In Island haben die Chefs von den Ländern im Europa-Rat vor allem über den Krieg in der Ukraine gesprochen.

Die meisten Länder von dem Europa-Rat haben sich auf ein Schadens-Register geeinigt. Die Idee kommt von der UNO. Ein Register ist so etwas wie ein Katalog. In dem Register soll genau aufgeschrieben werden, wie viele Menschen durch den Angriff von Russland getötet oder verletzt wurden. Es soll auch dokumentiert werden, was alles kaputt gegangen ist, zum Beispiel Häuser und Straßen.

Das Schadens-Register hat ein Ziel. Der Europa-Rat sagt: Irgendwann soll Russland der Ukraine für die ganzen Schäden von dem Krieg Geld bezahlen. Man sagt auch Entschädigung dazu. Darum soll jetzt schon damit angefangen werden, alle Schäden zu dokumentieren.

Die Chefs von den Ländern im Europa-Rat treffen sich selten. Das Treffen in Island war erst das 4. Gipfel-Treffen von dem Rat. Auch Bundes-Kanzler Scholz aus Deutschland und Frankreichs Präsident Macron waren dabei. Russland ist nicht mehr im Europa-Rat dabei. Der Europa-Rat hat Russland wegen dem Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen.