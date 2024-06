In Deutschland darf man ab 16 Jahre wählen. (IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / )

Die Wahl ist wichtig. Denn die Abgeordneten im EU-Parlament machen Regeln, die für alle Länder in der EU gelten. Sie machen zum Beispiel Regeln für den Arbeits-Schutz oder den Umwelt-Schutz.

Die Wahl dauert mehrere Tage. Sie ist in den verschiedenen Ländern an verschiedenen Tagen. In Deutschland wird am Sonntag gewählt. Bei der Wahl entscheidet man sich für eine Partei. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete darf sie in das EU-Parlament schicken.

In Deutschland darf man wählen, wenn man mindestens 16 Jahre alt ist. Menschen mit einer Behinderung können Hilfe bekommen. Zum Beispiel gibt es Folien mit Blinden-Schrift, die man über die Wahl-Zettel legen kann.