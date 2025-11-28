Ehe von homo-sexuellen Paaren gilt in der ganzen EU

Alle EU-Länder müssen die Ehe von homo-sexuellen Paaren anerkennen. (picture alliance / Axel Heimken)

Der Europäische Gerichts-Hof ist das wichtigste Gericht für die gemeinsamen Regeln in der EU. In dem Fall geht es um 2 Männer aus dem Land Polen. Die Männer haben in Deutschland geheiratet. Später haben beide gesagt: Wir möchten wieder nach Polen ziehen. Wir möchten, dass die Behörden dort unsere Ehe anerkennen. Doch die Behörden in Polen haben gesagt: Das geht nicht. Denn in Polen gibt es keine Ehe für homo-sexuelle Paare.

Das europäische Gericht hat aber entschieden: Das ist gegen die EU-Regeln. Denn EU-Bürger dürfen in allen EU-Ländern leben - auch als Ehe-Paar. Darum hat das Gericht gesagt: Alle EU-Länder müssen die Ehe von homo-sexuellen Paaren anerkennen, auch Polen. Homo-sexuelle Paare müssen die gleichen Rechte haben wie alle anderen Ehe-Paare.