Ehe von homo-sexuellen Paaren gilt in der ganzen EU

Es gibt ein wichtiges Urteil für homo-sexuelle Paare in der Europäischen Union. Der Europäische Gerichts-Hof hat entschieden: Wenn schwule oder lesbische Paare in einem EU-Land heiraten, dann gilt ihre Ehe in allen EU-Ländern.

Das Foto zeigt die Hände von zwei Männern, die gerade heiraten.
Alle EU-Länder müssen die Ehe von homo-sexuellen Paaren anerkennen. (picture alliance / Axel Heimken)
Der Europäische Gerichts-Hof ist das wichtigste Gericht für die gemeinsamen Regeln in der EU. In dem Fall geht es um 2 Männer aus dem Land Polen. Die Männer haben in Deutschland geheiratet. Später haben beide gesagt: Wir möchten wieder nach Polen ziehen. Wir möchten, dass die Behörden dort unsere Ehe anerkennen. Doch die Behörden in Polen haben gesagt: Das geht nicht. Denn in Polen gibt es keine Ehe für homo-sexuelle Paare.
Das europäische Gericht hat aber entschieden: Das ist gegen die EU-Regeln. Denn EU-Bürger dürfen in allen EU-Ländern leben - auch als Ehe-Paar. Darum hat das Gericht gesagt: Alle EU-Länder müssen die Ehe von homo-sexuellen Paaren anerkennen, auch Polen. Homo-sexuelle Paare müssen die gleichen Rechte haben wie alle anderen Ehe-Paare.
Wörter-Buch

  • Europäischer Gerichts-Hof

    Der Europäische Gerichts-Hof ist das Gericht für die EU. Wenn es Streit um neue Gesetze in der EU gibt, dann müssen die Richter und Richterinnen diesen Streit klären. Alles was sie entscheiden, gilt für alle Menschen in der EU. Der Gerichts-Hof sitzt in dem Land Luxemburg. Abgekürzt heißt er EuGH. Es gibt ihn seit dem Jahr 1953.

  • homo-sexuell

    Homo-sexuell bedeutet: gleich-geschlechtlich. Homo-sexuelle lieben Menschen mit dem gleichen Geschlecht. Man sagt auch schwul oder lesbisch. Ein schwuler Mann liebt Männer. Eine lesbische Frau liebt Frauen. Das Gegenteil von homo-sexuell ist hetero-sexuell. Hetero-sexuelle Menschen verlieben sich in das andere Geschlecht. Ein hetero-sexueller Mann liebt also Frauen. Eine hetero-sexuelle Frau liebt Männer. Manche Menschen sind auch bi-sexuell: Sie können sich in Menschen vom eigenen Geschlecht verlieben, aber auch vom anderen.

  • schwul, lesbisch

    Schwul bedeutet: Ein Mann liebt Männer. Lesbisch bedeutet: Eine Frau liebt Frauen. Beides nennt man auch homo-sexuell, das heißt: gleich-geschlechtlich.

