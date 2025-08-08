Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


In den USA gelten neue Zölle

In dem Land USA gibt es seit Donnerstag neue Zölle. Zölle bedeuten: Eine Regierung nimmt Geld für Waren aus dem Ausland. Auch Unternehmen aus der EU müssen jetzt mehr bezahlen.

Audio herunterladen
Blick von oben auf ein Container-Schiff im Hafen
Für viele Waren aus der Europäischen Union gibt es in dem Land USA neue Zölle. (Gettyimages / Future Publishing via Gett / CFOTO)
Die EU und die USA haben viele Monate über die Zölle gestritten. Am Ende haben sich US-Präsident Trump und EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen geeinigt. Es gibt jetzt einen Zoll von 15 Prozent für fast alle Waren, die aus der EU in die USA gebracht werden. Für Aluminium und Stahl sind es weiterhin 50 Prozent.
Das Land Schweiz gehört nicht zur EU. Für Waren aus der Schweiz nehmen die USA Zölle von 39 Prozent. Die Regierung in der Schweiz ist darüber verärgert. Die Schweiz liefert viele Waren in die USA, darunter Schmuck, Gold, Werkzeug und Maschinen.
Auch viele andere Länder müssen jetzt sehr hohe Zölle bezahlen, wenn sie Waren in die USA liefern.
Trump sagt: Die hohen Zölle sind gut für die Wirtschaft in den USA. Viele Experten sagen: Für die Menschen in den USA wird das Leben teurer. Sie müssen jetzt mehr Geld für Waren aus dem Ausland bezahlen.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

  • Zoll / Zölle

    Ein Zoll ist eine Art Gebühr. Wenn man Waren aus dem Ausland kauft, kann es sein, dass man dafür Zoll bezahlen muss. Wenn die Zölle hoch sind, werden die Waren teurer. Regierungen können aus verschiedenen Gründen Zölle verlangen. Meistens geht es darum, die Unternehmen im eigenen Land vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Schweiz

    Die Schweiz ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Manche Schweizer sprechen Deutsch, manche Französisch und manche Italienisch. Die Schweiz liegt mitten in Europa. Aber sie gehört nicht zur Europäischen Union. Die Hauptstadt von der Schweiz heißt Bern.

zum Wörter-Buch