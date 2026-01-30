Nachrichten in
EU und Indien unterschreiben Handels-Abkommen

Die Europäische Union und das Land Indien haben ein Handels-Abkommen unterschrieben. Das Ziel ist: Der Kauf und Verkauf von Waren zwischen Indien und den EU-Staaten soll leichter werden. Das Abkommen soll der Wirtschaft helfen und Arbeits-Plätze schaffen.

EU-Rats-Präsident Antonio Costa (l.), Indiens Premier-Minister Narendra Modi (Mitte) und EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen (r.) stehen nebeneinander. Sie haben die Hände übereinander gelegt und lächeln.
Die Europäische Union und Indien haben in Neu Delhi ein Handels-Abkommen unterschrieben. (picture alliance / Anadolu / Press Information Bureau (PIB))
In dem Abkommen steht: Indien senkt Zölle auf Waren, die aus der EU importiert werden. Das betrifft zum Beispiel Autos, Wein und Oliven-Öl. Für europäische Firmen wird es einfacher, diese Waren in Indien zu verkaufen.
Umgekehrt geht es genauso: Die EU senkt ihre Zölle zum Beispiel auf Kleidung, Stahl und Medikamente aus Indien. In Zukunft werden wir wahrscheinlich mehr von diesen Waren bekommen. Und sie könnten preis-günstiger sein.
Wirtschafts-Verbände in Deutschland freuen sich über das Abkommen. Ein Verband sagt: Die Unterzeichnung von dem Abkommen ist ein Feier-Tag für uns. Denn Handel braucht klare Regeln.
In den letzten Monaten hat das mächtige Land USA Handels-Regeln gebrochen. Präsident Donald Trump hat immer wieder Straf-Zölle verhängt, wenn ihm etwas nicht passte. Das hat dem internationalen Handel geschadet.
In Indien leben etwa 1,4 Milliarden Menschen. Es ist das Land mit der größten Bevölkerung auf der Welt.
Wörter-Buch

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

  • Indien

    Indien ist ein großes Land in Asien. In Indien leben über 1 Milliarde Menschen, also mehr als 1.000 Millionen. Die Hauptstadt von Indien heißt Neu-Delhi. In Indien sprechen die Menschen sehr viele verschiedene Sprachen. Viele Menschen sprechen auch Englisch. Denn Indien wurde früher von Groß-Britannien regiert.

  • Handel

    Handel nennt man den Kauf und Verkauf von Waren. Waren sind zum Beispiel Autos, Lebens-Mittel oder Maschinen. Handel gibt es innerhalb von einem Land und auch zwischen den verschiedenen Ländern.

  • Zoll / Zölle

    Ein Zoll ist eine Art Gebühr. Wenn man Waren aus dem Ausland kauft, kann es sein, dass man dafür Zoll bezahlen muss. Wenn die Zölle hoch sind, werden die Waren teurer. Regierungen können aus verschiedenen Gründen Zölle verlangen. Meistens geht es darum, die Unternehmen im eigenen Land vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen.

