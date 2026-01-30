EU und Indien unterschreiben Handels-Abkommen

Die Europäische Union und Indien haben in Neu Delhi ein Handels-Abkommen unterschrieben. (picture alliance / Anadolu / Press Information Bureau (PIB))

In dem Abkommen steht: Indien senkt Zölle auf Waren, die aus der EU importiert werden. Das betrifft zum Beispiel Autos, Wein und Oliven-Öl. Für europäische Firmen wird es einfacher, diese Waren in Indien zu verkaufen.

Umgekehrt geht es genauso: Die EU senkt ihre Zölle zum Beispiel auf Kleidung, Stahl und Medikamente aus Indien. In Zukunft werden wir wahrscheinlich mehr von diesen Waren bekommen. Und sie könnten preis-günstiger sein.

Wirtschafts-Verbände in Deutschland freuen sich über das Abkommen. Ein Verband sagt: Die Unterzeichnung von dem Abkommen ist ein Feier-Tag für uns. Denn Handel braucht klare Regeln.

In den letzten Monaten hat das mächtige Land USA Handels-Regeln gebrochen. Präsident Donald Trump hat immer wieder Straf-Zölle verhängt, wenn ihm etwas nicht passte. Das hat dem internationalen Handel geschadet.

In Indien leben etwa 1,4 Milliarden Menschen. Es ist das Land mit der größten Bevölkerung auf der Welt.