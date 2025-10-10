Vegetarische Produkte sollen nicht mehr Burger heißen

Das Europa-Parlament sagt: Ein vegetarischer Burger soll nicht mehr Burger heißen. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Dr. Martin Baumgärtn)

Eine Politikerin aus dem Land Frankreich hat das Verbot beantragt. Die Politikerin heißt Céline Imart. Sie sagt: Wörter wie Veggie-Burger sind irre-führend. Manche Kunden denken bei dem Namen, dass in dem Burger wirklich Fleisch ist.

Eine europäische Verbraucher-Organisation sagt: Das ist Unsinn. Die Hersteller müssen nur deutlich auf die Verpackung schreiben, dass der Inhalt vegan oder vegetarisch ist. Dann gibt es kein Problem.

So sehen es auch viele deutsche EU-Abgeordnete. Peter Liese ist von der Partei CDU. Er sagt: Es ist schade, dass sich das Parlament mit so etwas beschäftigen muss. Wir haben viel größere Probleme in Europa.

Bei der Abstimmung war eine Mehrheit von den EU-Abgeordneten dafür, Begriffe wie Soja-Schnitzel und Veggie-Burger zu verbieten. Jetzt gibt es Verhandlungen mit den Regierungen von den Mitgliedstaaten. Denn auch sie müssen einem Verbot zustimmen. Nur dann gilt es auch.