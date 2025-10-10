Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Vegetarische Produkte sollen nicht mehr Burger heißen

Vegane oder vegetarische Produkte enthalten kein Fleisch. Manche vegane Produkte sehen aber aus wie Fleisch. Sie schmecken auch ein bisschen wie Fleisch. Diese Produkte heißen zum Beispiel Veggie-Burger oder Soja-Schnitzel. Das Europäische Parlament will solche Namen jetzt verbieten.

Audio herunterladen
Zwei Hände halten einen Veggie Burger.
Das Europa-Parlament sagt: Ein vegetarischer Burger soll nicht mehr Burger heißen. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Dr. Martin Baumgärtn)
Eine Politikerin aus dem Land Frankreich hat das Verbot beantragt. Die Politikerin heißt Céline Imart. Sie sagt: Wörter wie Veggie-Burger sind irre-führend. Manche Kunden denken bei dem Namen, dass in dem Burger wirklich Fleisch ist.
Eine europäische Verbraucher-Organisation sagt: Das ist Unsinn. Die Hersteller müssen nur deutlich auf die Verpackung schreiben, dass der Inhalt vegan oder vegetarisch ist. Dann gibt es kein Problem.
So sehen es auch viele deutsche EU-Abgeordnete. Peter Liese ist von der Partei CDU. Er sagt: Es ist schade, dass sich das Parlament mit so etwas beschäftigen muss. Wir haben viel größere Probleme in Europa.
Bei der Abstimmung war eine Mehrheit von den EU-Abgeordneten dafür, Begriffe wie Soja-Schnitzel und Veggie-Burger zu verbieten. Jetzt gibt es Verhandlungen mit den Regierungen von den Mitgliedstaaten. Denn auch sie müssen einem Verbot zustimmen. Nur dann gilt es auch.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Europa-Parlament

    Im Europa-Parlament sitzen Politikerinnen und Politiker aus allen Ländern der Europäischen Union. Sie entscheiden mit über die Politik in Europa. Das Europa-Parlament tagt manchmal in der Stadt Brüssel und manchmal in der Stadt Straßburg.

  • Veganer

    Veganer sind Menschen, die sich auf bestimmte Art ernähren: Sie essen kein Fleisch und keine anderen Produkte von Tieren: also zum Beispiel keine Milch, keinen Käse und auch keinen Honig. Viele Veganer kaufen auch keine Sachen aus Leder. Sie wollen nicht, dass Tiere getötet werden oder für die Menschen leiden müssen.

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

zum Wörter-Buch