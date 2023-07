Ein Gruppen-Foto mit den Politikerinnen und Politikern beim EU-Treffen mit den Ländern aus Latein-Amerika. (picture alliance / AA / Nicolas Landemard)

Ein wichtiges Thema bei dem Treffen war der Handel. Die EU will einen Handels-Vertrag mit mehreren Ländern aus Latein-Amerika machen. Bei dem Vertrag geht es um Roh-Stoffe und Lebens-Mittel. Aber über den Vertrag gibt es Streit. Umwelt-Schützer sagen: Der Vertrag ist schlecht für den Regen-Wald in Latein-Amerika. Andere sagen: Die Bauern in Latein-Amerika bekommen zu wenig Geld. Wegen dem Streit ist der Vertrag noch nicht gültig.

Ein anderes wichtiges Thema war der Krieg in dem Land Ukraine. Das Land Russland hat die Ukraine angegriffen. Die EU sagt: Russland ist Schuld an dem Krieg. Manche Länder in Latein-Amerika sind aber mit Russland befreundet. Diese Länder wollen keinen Streit mit Russland.

Am Schluss haben die Länder aber eine gemeinsame Erklärung gemacht. In der Erklärung steht: Der Krieg in der Ukraine ist schlimm. Aber in der Erklärung steht nicht, dass Russland Schuld ist.

Bundes-Kanzler Olaf Scholz sagt: Wir waren uns nicht immer einig. Aber es war trotzdem ein gutes Treffen mit den Ländern aus Latein-Amerika.