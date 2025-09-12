EU-Kommission zahlt kein Geld mehr an Israel

Die Präsidentin von der EU-Kommission ist Ursula von der Leyen. Sie sagt: Wir zahlen kein Geld mehr an Israel. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Pascal Bastien)

Israels Armee kämpft im Gaza-Streifen gegen die palästinensische Terror-Organisation Hamas. Die Hamas hat Israel vor fast 2 Jahren überfallen. Seitdem ist Krieg im Gaza-Streifen. Durch die Angriffe von der israelischen Armee sterben viele Palästinenser. Außerdem gibt es im Gaza-Streifen eine Hungers-Not. Das liegt daran, dass Israel nur sehr wenige Lebens-Mittel in den Gaza-Streifen lässt.

Ursula von der Leyen sagt: Das Verhalten von Israel ist nicht in Ordnung. Deswegen zahlen wir kein Geld mehr an Israel. Von der Leyen sagt aber auch: Bestimmte Organisationen in Israel bekommen trotzdem weiter Geld von der EU-Kommission. Zum Beispiel die Holocaust-Gedenk-Stätte Yad Vashem. Dort wird an die Ermordung von mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden durch die Nazis erinnert.

Ursula von der Leyen sagt: Am besten wäre es, noch mehr Strafen gegen Israel zu beschließen. Aber darauf können sich die EU-Länder nicht einigen. Deutschland will zum Beispiel keine höheren Strafen gegen Israel. Und auch das Land Italien ist dagegen.