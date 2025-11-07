EU-Länder einigen sich auf Klima-Ziel

Die EU-Staaten haben sich auf ein Klima-Ziel für 2040 geeinigt. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die EU-Kommission hatte eigentlich strengere Regeln vorgeschlagen. Darauf konnten sich die EU-Staaten dann aber nicht einigen. Sie haben darum Ausnahmen beschlossen. Neue Regeln für Gebäude und den Verkehr werden zum Beispiel um ein Jahr verschoben.

Und die EU-Länder müssen nicht die ganzen 90 Prozent an schädlichen Gasen selbst einsparen. Sie dürfen stattdessen Klima-Schutz-Projekte im Ausland bezahlen - zum Beispiel in Afrika oder Asien. Solche Projekte können Anlagen für Wind- und Sonnen-Energie sein, oder neue Wälder.

Umwelt-Schützer sagen: Diese Projekte sind nicht immer so umwelt-freundlich wie gedacht. Sie lassen sich oft auch gar nicht überprüfen. Und das Geld fehlt dann in den EU-Ländern. Die Industrie in der EU sieht die neuen Klima-Ziele positiver. Sie sagt: Das ist ein erster Schritt zu einer guten Mischung aus Umwelt-Schutz und wirtschaftlichen Zielen.

Die EU-Länder haben sich erst ganz kurz vor der nächsten Welt-Klima-Konferenz geeinigt. Die Konferenz beginnt am 10. November in Brasilien.