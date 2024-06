EU stimmt für wichtiges Natur-Schutz-Gesetz

In Deutschland sollen die Flüsse wieder natürlicher werden. (imago / Zoonar / Tim Gabler)

Es geht zum Beispiel um Flüsse. Die Menschen haben die Flüsse an vielen Orten mit Beton zugebaut. Und es geht um Wälder, in denen viele Bäume gefällt wurden. Zum Beispiel, weil Menschen die Fläche für die Land-Wirtschaft nutzen wollen.

In dem Gesetz steht: In vielen Wäldern sollen neue Bäume gepflanzt werden. Und der Beton an den Flüssen soll weg. Dann gibt es mehr Lebens-Raum für Tiere und Pflanzen.

Alle Länder in der EU müssen sich an das Gesetz halten. Nicht alle Länder finden das gut. Sie sagen: Das Gesetz schadet den Bauern. Denn sie können dann weniger Getreide oder Gemüse anbauen. Am Ende wird Essen deshalb für alle Menschen teurer.

Umwelt-Schützer finden das neue Gesetz gut. Sie sagen: Mehr Lebens-Raum für Tiere und Pflanzen hilft auch für den Kampf gegen den Klima-Wandel. Das Gesetz ist deshalb auch gut für den Menschen.