EU macht neue Regeln für Essen mit Gen-Technik

In den Ländern von der Europäischen Union soll es neue Regeln für Gen-Technik in Essen geben. Mit Gen-Technik können zum Beispiel Pflanzen im Labor verändert werden. Es gibt viele Vorteile, aber auch viele Risiken.

Zwei Wissenschaftler in weißen Schutz-Anzügen stehen in einem Gewächshaus.
Wissenschaftler stehen in einem Gewächs-Haus voll Petersilie. (picture alliance / Westend61 / Rik Rey)
In den Genen von Menschen, Tieren und Pflanzen ist eine Art Bau-Anleitung gespeichert. In den Genen ist also festgelegt, wie eine Pflanze aussieht. Zum Beispiel, dass die meisten Tomaten rot sind. In der Natur verändern sich die Gene immer wieder leicht, das nennt man Mutation. Dann ist eine Tomate auch mal orange statt rot. Bisher nutzen Bauern diese natürlichen Veränderungen, um neue Pflanzen zu züchten. Mit Gen-Technik kann man die Bau-Anleitung von Pflanzen viel schneller verändern und auch so wie man will.
Die Regeln für Gen-Technik sind in der Europäischen Union bisher sehr streng. Im Super-Markt muss auf dem Essen genau stehen, wenn dort eine Pflanze mit Gen-Technik drin ist. Die EU sagt jetzt: Wenn mit Gen-Technik nur kleine Sachen in einer Pflanzen-Art geändert werden, dann soll das nicht mehr gekennzeichnet werden. Große Veränderungen müssen aber weiterhin auf der Verpackung von Essen stehen. Zum Beispiel, wenn in einer Pflanze ein Gen von einem Bakterium eingesetzt wurde.
Ein Vorteil von Gen-Technik ist: Damit können Pflanzen so verändert werden, dass sie Krankheiten besser abwehren können. Sie können dann oft auch besser mit dem Klima-Wandel zurecht kommen, also zum Beispiel mit großer Hitze und wenig Regen. Die Hoffnung: So müssen weniger Menschen hungern. Ein Nachteil von Gen-Technik ist: Wenn Pflanzen mit Gen-Technik in der freien Natur wachsen, haben sie viele Vorteile und können sich stark ausbreiten. Dann verdrängen sie vielleicht andere wichtige Pflanzen.
Wörter-Buch

  • Gen-Technik

    Gen-Technik ist eine Wissenschaft, die sich mit Genen beschäftigt - also mit den Erb-Anlagen. Mit Gen-Technik kann man die Gene von Menschen, Tieren oder Pflanzen verändern. Um die Gen-Technik gibt es oft Streit. Viele Menschen sagen: Mann sollte Gene nicht verändern. Das ist unnatürlich, und es kann auch gefährlich werden. Andere sagen: Mit Gen-Technik kann man Nutz-Pflanzen verbessern oder auch Krankheiten heilen.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

