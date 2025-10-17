Strengere Regeln bei Ein-Reise in die EU

Es gibt in der EU strengere Regeln für Reisende, wenn sie aus Nicht-EU-Staaten kommen. (Andreas Wiese / Flughafen Düsseld )

Wenn Menschen aus einem Nicht-EU-Land in ein EU-Land kommen, scannt ein Grenz-Polizist ihren Pass. Er nimmt von den Menschen Finger-Abdrücke und macht ein Foto von ihnen. Und der Polizist schreibt auf, wann die Menschen in die EU gekommen sind. Stempel im Reise-Pass gibt es dann nicht mehr.

Die EU sagt: So stellen wir fest, wer länger als erlaubt in der EU ist. Und wir merken so besser, wenn jemand etwas Verbotenes macht. Die neuen Regeln werden nun langsam eingeführt. In Deutschland gelten sie jetzt schon am Flughafen in Düsseldorf.

EU ist die Abkürzung für Europäische Union. Auch Deutschland gehört dazu. Bei dem neuen System machen fast alle Länder von der EU mit. Auch die Länder Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz machen mit. Diese Länder arbeiten eng mit der EU zusammen.