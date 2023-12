Die Ukraine möchte in die EU: hier ein Bild von Selenskyj bei einem früheren Gipfel. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Solche Gespräche über einen Beitritt zur EU können viele Jahre dauern. Die Ukraine und die Republik Moldau müssen noch viel tun, damit sie beitreten können. Die EU sagt zum Beispiel: In den Ländern darf es keine Bestechung geben. Bestechung heißt: Man gibt einem Politiker oder einem Beamten Geld. Der Politiker oder der Beamte macht dann das, was man von ihm will. In der Ukraine und in der Republik Moldau gibt es noch ziemlich viel Bestechung.

In der EU hat es über die Beitritts-Gespräche mit der Ukraine Streit gegeben. Das Land Ungarn ist dagegen, dass die Ukraine in die EU kommt. Der Regierungs-Chef von Ungarn heißt Viktor Orban. Orban sagt: Die Ukraine ist im Krieg mit Russland. Orban sagt: Solange in der Ukraine Krieg ist, kann die EU nicht mit der Ukraine über einen Beitritt sprechen.

Dann hat es sich Viktor Orban aber anders überlegt. Er ist bei dem Treffen mit den Regierungs-Chefs von den anderen EU-Ländern vor der Abstimmung einfach rausgegangen und hat nicht mitgemacht. Die anderen EU-Länder haben für die Beitritts-Gespräche gestimmt.

Vielleicht hat es sich Viktor Orban anders überlegt, weil er jetzt Geld von der EU bekommt. Die EU hat nämlich viel Geld für Ungarn noch nicht gezahlt. Die EU war unzufrieden mit der Regierung von Ungarn. Vor der Abstimmung hat die EU dann gesagt: OK, Ungarn bekommt jetzt einen Teil von dem Geld. Ungarn bekommt 10 Milliarden Euro.