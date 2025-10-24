Neue Regeln für Auto-Fahrer in der EU

Wer ein Auto fährt, profitiert besonders von der Pendlerpauschale. (picture alliance / Jochen Tack )

Die neuen Regeln sollen spätestens in 5 Jahren überall in der EU gelten. Wer möchte, kann dann den digitalen Führer-Schein benutzen. Führer-Scheine als Karten im Geld-Beutel gibt es aber auch noch.

Auch für Fahr-Verbote gibt es neue Regeln. Ein Fahr-Verbot bekommt man, wenn man viel zu schnell gefahren ist. Oder wenn man betrunken Auto fährt. Das Fahr-Verbot kann 1 Monat oder länger dauern.

Im Moment gilt das Fahr-Verbot nur in dem Land, wo man etwas falsch gemacht hat. Bald gilt das Fahr-Verbot in allen Ländern von der EU.

Fahr-Schüler sollen außerdem mehr über Sicherheit wissen. Sie sollen zum Beispiel besser lernen, dass man Handys nicht beim Auto-Fahren benutzen darf. Sie sollen auch besser lernen, wie man mit Fuß-Gängern oder Fahrrad-Fahrern umgeht.

Die EU möchte, dass durch die neuen Regeln weniger Menschen im Straßen-Verkehr sterben. Wenn in dem Jahr 2030 alle neuen Regeln gelten, soll das besser werden.