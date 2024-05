Neue Regeln für das Asyl in der Europäischen Union

Eine geflüchtete Familie auf der Insel Lesbos in Griechenland. Das war im März 2020. (picture alliance / ANE / ANE)

Asyl heißt: Menschen bekommen Schutz in einem Land und dürfen dort leben. Die Menschen brauchen dafür einen Grund. Zum Beispiel: In ihrem Heimat-Land ist Krieg. In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder aus Europa zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU.

Bald soll es so sein: Direkt an den Grenzen von der EU wird entschieden: Haben die Menschen Chancen auf Asyl? Wenn sie Chancen haben, werden die Menschen in ein Land von der EU geschickt. Wenn sie keine Chancen auf Asyl haben, werden die Menschen wieder in ihr Heimat-Land geschickt. Die EU sagt zum Beispiel: Es gibt Länder, in denen die Menschen sicher sind. Menschen aus solchen Ländern haben keine Chanc auf ein Asyl.

Für diese Menschen soll es Lager an den EU-Grenzen geben. In den Lagern müssen sie leben, bis sie zurück-geschickt werden. Auch Familien mit Kindern müssen in solche Lager. Menschen-Rechtler sagen: Das ist nicht gut. Sie befürchten: Den Menschen wird es in den Lagern schlecht gehen.

Die Länder in der EU haben jetzt 2 Jahre Zeit. Dann gelten die neuen Regeln.