Deutlich mehr Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren leiden unter Ess-Störungen. Das sagt eine Kranken-Kasse. (imago stock&people)

Die Kranken-Kasse KKH sagt: Vor allem Mädchen von 12 bis 17 Jahren leiden unter Ess-Störungen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Fälle in dieser Alters-Gruppe stark gestiegen. Die Kranken-Kasse meint: Verantwortlich dafür sind auch die Sozialen Medien. Zum Beispiel Plattformen wie TikTok oder Youtube. Dort erzählen schlanke Frauen in Videos, wie sie fit bleiben. Sie geben zum Beispiel Tipps zu Sport und Essen. Die Videos setzen viele Mädchen unter Druck. Sie denken dann: Ich bin nicht schön genug und muss abnehmen.

Die Experten von der Kranken-Kasse finden: Man muss die jungen Frauen aufklären. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen der Online-Welt und dem echten Leben. Jugendliche sollten nicht den ganzen Tag in den Sozialen Medien verbringen. Besser ist, wenn sie raus gehen und sich mit Freunden treffen.