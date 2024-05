Nemo aus dem Land Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest

Nemo aus dem Land Schweiz hat den Eurovision Song Contest gewonnen. (AP / Martin Meissner)

Nemo kommt aus dem Land Schweiz. Das Lied von Nemo heißt "The Code" und ist eine Mischung aus den Musik-Richtungen Pop und Rap. Für den Sieg gab es einen Preis. Der Preis ist ein Mikrofon aus Glas. Nemo hat sich gefreut und das Glas-Mikrofon immer wieder geschüttelt. Das ist dabei kaputt gegangen.

Für Deutschland ist der Sänger Isaak dabei gewesen. Er hat den 12. Platz gemacht. Insgesamt waren 25 Sängerinnen und Sänger für ihre Länder bei dem ESC. Der Sänger aus dem Land Niederlande durfte nicht mitmachen. Die Veranstalter von dem ESC sagen: Der Sänger hat vielleicht eine Mitarbeiterin von dem ESC bedroht.

Der ESC war in der Stadt Malmö in dem Land Schweden. In Malmö haben viele Menschen protestiert. Sie haben gesagt: Die Sängerin aus dem Land Israel soll nicht am ESC teilnehmen. Weil Israel gegen die Terroristen von der Hamas kämpft. Dabei sind auch viele Menschen im Gaza-Streifen gestorben, die nicht zu der Hamas gehören.