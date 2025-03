Abor und Tynna singen für Deutschland

Abor und Tynna mit der Moderatorin Barbara Schöneberger. (dpa / NDR Presse und Infor / Willi Weber)

Abor und Tynna haben bei einer Fernseh-Sendung gewonnen. Die Zuschauer fanden: Abor und Tynna waren die Besten. Das Lied von Abor und Tynna heißt "Baller".

Der ESC findet am 17. Mai in der Stadt Basel statt. Das ist in dem Land Schweiz. Der Sänger "Nemo" aus der Schweiz hat den ESC letztes Jahr gewonnen.

ESC ist die Abkürzung für "Eurovision Song Contest". Das ist englisch und heißt "Europäischer Lieder-Wettbewerb".

Deutschland hat den ESC zum bisher letzten Mal im Jahr 2010 gewonnen. Die Siegerin war Lena mit dem Lied "Satellite".