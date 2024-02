Der Sänger Isaak hat eine Fernseh-Sendung gewonnen. (Christoph Soeder / dpa)

Die Zuschauer von der Fernseh-Sendung haben gesagt: Isaak war der beste Sänger. Das Lied von Isaak heißt "Always on the Run." Das ist Englisch und heißt übersetzt ungefähr: "Ich bin immer auf der Flucht."

Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musik-Wettbewerb. Oft benutzt man die Abkürzung ESC. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern machen mit. Die deutschen Kandidatinnen und Kandidaten waren in den letzten Jahren nicht so erfolgreich. Sie waren meistens auf einem von den letzten Plätzen.

Der Eurovision Song Contest findet am 11. Mai in dem Land Schweden statt.