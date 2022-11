Ausbildung für Astronaut mit Behinderung

Die ESA ist die europäische Welt-Raum-Organisation. Die ESA will zum 1. Mal einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung in ein Astronauten-Programm aufnehmen. Der frühere Paralympics-Sportler John McFall wird mit 16 anderen Menschen ausgebildet. Sie sollen dann in den Welt-Raum fliegen.

25.11.2022