Ein Kind räumt die Spülmaschine aus - Eltern wollen ihren Kindern Verantwortungs-Bewusstsein und Hilfsbereitschaft beibringen. (picture alliance / Westend61 / Ekaterina Yakunina)

Das hat eine Umfrage von der Kranken-Kasse Pronova BKK gezeigt. Die Kranken-Kasse hat 2.000 Mütter und Väter gefragt: Was ist euch in der Erziehung wichtig? Die Hälfte von den Eltern findet Verantwortungs-Bewusstsein, Hilfs-Bereitschaft und Höflichkeit wichtig. Ein Drittel von den Eltern will, dass ihre Kinder Spaß haben.

Die Psychologin Nina Grimm sagt: Wer Verantwortung übernimmt, freundlich und hilfsbereit ist, kommt gut mit anderen Menschen aus. Und sie sagt: Früher wurden Kinder oft nur dann gelobt, wenn sie gute Leistungen gebracht haben. Viele Eltern möchten das jetzt anders machen. Die Eltern wünschen sich eine enge und liebevolle Beziehung zu ihren Kindern.