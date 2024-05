In vielen Städten haben am 1. Mai Menschen demonstriert. Das Bild ist aus der Stadt Erfurt. (dpa / Martin Schutt)

In Deutschland gab es in vielen Städten Demonstrationen. Dabei haben 330.000 Menschen mitgemacht. Der Deutsche Gewerkschafts-Bund hat die Demonstrationen organisiert. Die wichtigste Demonstration war in der Stadt Hannover.

Dort hat die Chefin von dem Deutschen Gewerkschafts-Bund geredet. Sie heißt Yasmin Fahimi. Sie hat sagt: Gewerkschaften sind wichtig für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und sie sagt: Tarif-Verträge bleiben sehr wichtig. In einem Tarif-Vertrag steht, wie viel Lohn die Arbeit-Nehmer bekommen. In dem Tarif-Vertrag steht auch, wie viel sie arbeiten müssen.

Am 1. Mai gibt es auch immer wieder Gewalt in Deutschland. In einigen Städten gehen jedes Jahr links-extreme Gruppen auf die Straße. In diesem Jahr hat es Gewalt bei einer Demonstration in der Stadt Stuttgart gegeben. Die Polizei sagt: Wir wurden von Demonstranten angegriffen. In der Stadt Berlin hat die Polizei gesagt: Dieses Jahr waren die Demonstrationen eher friedlich.