Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat einen wichtigen Preis gewonnen - den "International Booker Prize". (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Der „International Booker Prize“ ist eine Auszeichnung aus dem Land Großbritannien. Den Preis bekommt ein Buch, das in Groß-Britannien oder in dem Land Irland veröffentlicht wurde. Den Preis bekommen auch Bücher, die in die englische Sprache übersetzt worden sind.

Jenny Erpenbeck ist 57 Jahre alt. Sie hat den Preis für einen Roman bekommen. Der Roman heißt „Kairos“. Der Roman erzählt eine Liebes-Geschichte in Ost-Berlin in den letzten Jahren von der DDR. Es ist die Geschichte von einer jungen Studentin und einem älteren Mann. Die Jury von dem Preis sagt: In dem Roman geht es um wichtige Themen wie Freiheit, Liebe und Macht.

Den Preis bekommt auch der Übersetzer von dem Roman. Er heißt Michael Hofmann. Er hat "Kairos" in die englische Sprache übersetzt.