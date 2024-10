Gedenken fünf Jahre nach Terroranschlag von Halle (Heiko Rebsch / dpa )

Eine Synagoge ist ein jüdisches Gottes-Haus. In der Synagoge haben 50 Menschen einen wichtigen jüdischen Feier-Tag gefeiert.

Der Täter kam aber nicht in die Synagoge rein. Er erschoss auf der Straße vor dem Gebäude eine Frau. Und in einem Döner-Imbiss einen Mann. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

In Erinnerung an den Tag haben in Halle die Kirchen-Glocken geläutet. Busse und Straßen-Bahnen standen kurz still.

Der Bundes-Präsident von Deutschland heißt Frank-Walter Steinmeier. Er sagt: Der Täter von Halle wollte uns als Gesellschaft spalten. Er wollte Juden töten. Beides hat er nicht geschafft.

Halle ist in dem Bundes-Land Sachsen-Anhalt. Der Minister-Präsident von Sachsen-Anhalt heißt Reiner Haseloff. Er sagt: Mir macht es Sorgen, dass heute mehr Menschen so ähnlich denken wie der Täter von Halle. Juden-Hass, Rassismus und Rechts-Extremismus sollen keinen Platz haben. Dafür müssen wir uns in Schulen, in sozialen Medien und in der Gesellschaft stark machen.