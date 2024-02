Erinnern an die Anschlags-Opfer von Hanau

In der Stadt Hanau in dem Bundes-Land Hessen hat es vor 4 Jahren einen Anschlag gegeben. Ein Mann hat 9 Menschen erschossen. Der Mann war ein Rassist und wollte Ausländer töten. Auch in diesem Jahr haben Menschen an die Opfer erinnert.

23.02.2024