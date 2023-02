Schweres Erd-Beben in Türkei und Syrien

In dem Land Türkei suchen Rettungs-Teams Menschen in den kaputten Häusern. (Ahmet Akpolat/DIA/AP/dpa)

Sehr viele Menschen sind verletzt. Sehr viele Gebäude sind kaputt. Die Menschen schlafen auf den Straßen. Sie haben Angst vor neuen Erd-Beben. Aus vielen Ländern kommen Helfer. Sie bringen Zelte, Decken, Lebens-Mittel und Wasser.

Es ist sehr schwer, die Menschen zu finden. Hunde helfen dabei. Viele Länder haben Hunde geschickt. Zum Beispiel Deutschland, Italien, China und Russland. Es sind ganz besondere Hunde. Man nennt sie Rettungs-Hunde oder Such-Hunde. Die Hunde haben eine sehr gute Nase und sind sehr schlau. Sie riechen es, wenn ein Mensch unter den Trümmern liegt. Dann bellen sie laut. Die Helfer wissen dann, wo sie graben müssen. Nach dem Erd-Beben haben Hunde schon mehrere Menschen gerettet.

Sehr schwer sind die Rettungs-Arbeiten in dem Land Syrien. In dem Land gibt es Krieg. In manchen Gebieten hat die Regierung die Macht, in anderen Gebieten haben Gegner von der Regierung die Macht.