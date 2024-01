Japan: Ein durch ein Erdbeben zerstörtes Haus. (Uncredited / Kyodo News / AP / dpa / Uncredited)

Mindestens 73 Menschen sind bei dem Erd-Beben gestorben und mehr als 300 verletzt worden. Viele Menschen werden noch vermisst. Die Rettungs-Kräfte suchen unter den Trümmern nach Überlebenden. Außerdem ist in vielen Häusern der Strom ausgefallen.

In Japan gab es auch ein Flugzeug-Unglück. In der Haupt-Stadt Tokio ist ein großes Flugzeug bei der Landung in ein kleines Flugzeug gefahren. In dem großen Flugzeug haben alle Menschen überlebt. Aber in dem kleinen Flugzeug sind fünf Menschen gestorben. Man weiß noch nicht genau, warum der Unfall passiert ist. Aber man vermutet: das kleinere Flugzeug hätte nicht auf der Lande-Bahn stehen dürfen.