Menschen verbrauchen zu viel aus der Natur

Ein Säge-Werk mit vielen Baum-Stämmen (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Jedes Jahr rechnen Forscherinnen und Forscher einen besonderen Tag aus: den Erd-Überlastungs-Tag. An dem Tag haben die Menschen alles verbraucht, was in dem Jahr nachwachsen kann. In Deutschland ist dieser Tag diesmal am 3. Mai.

Ab jetzt leben wir also von den Vorräten der Erde. Die Forscher sagen: Es gibt mehrere Gründe für die Über-lastung von der Erde. Da ist zum Beispiel der hohe Strom-Verbrauch. Und es gibt zu viel Auto-Verkehr. Auch die Massen-Haltung von Tieren ist schlecht.

Umwelt-Schützer fordern: Die Menschen müssen sich ändern. Vor allem in reichen Ländern wie Deutschland. Die Menschen sollten zum Beispiel weniger Tiere essen. Und sie sollten nicht so viel fliegen oder mit dem Auto fahren. Es gibt auch einen Erd-Überlastungs-Tag für die ganze Welt. Der ist im Monat August.