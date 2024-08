Die Erde ist ab 1. August überlastet

Die Erde ist dieses Jahr schon am 1. August überlastet. (IMAGO / Panthermedia)

Am 1. August haben wir Menschen schon verbraucht, was eigentlich für das ganze Jahr reichen sollte. Das heißt: Die Erde ist schon jetzt überlastet. Fach-Leute sprechen darum von Erd-Überlastungs-Tag. Der Tag ist dieses Jahr einen Tag früher als letztes Jahr.

Die Fach-Leute sagen: Es gibt auch gute Nachrichten. Denn es sieht so aus, als ob die Überlastung bald wieder weniger wird. Das liegt zum Beispiel am Klima-Schutz. Auf der ganzen Welt werden immer mehr erneuerbare Energien genutzt, also Energie aus Sonne, Wasser und Wind.

Die Experten sagen aber auch: Wir müssen die Erde trotzdem schonen. Wir müssen weniger Dinge aus der Natur verbrauchen. Die Menschen sollten weniger Fleisch essen. Stattdessen sollten sie mehr Gemüse essen. Die Menschen sollten weniger fliegen und weniger Auto fahren. Das ist besser für die Umwelt.