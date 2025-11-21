In den USA sollen Dokumente zum Fall Epstein veröffentlicht werden

Der Sexual-Straf-Täter Jeffrey Epstein (afp / New York State Sex Offender Register)

Der Kongress beschließt die Gesetze für das Land. Er hat jetzt entschieden: Das Justiz-Ministerium soll alle Dokumente zu dem Fall Epstein freigeben. US-Präsident Donald Trump hat das Gesetz unterschrieben.

Viele Dokumente zu dem Fall sind bislang geheim. Viele Menschen in den USA sagen aber: In den Dokumenten stehen wichtige Dinge. Zum Beispiel: Welche Menschen aus der Politik sich oft mit Epstein getroffen haben. Manche Menschen glauben: Die Dokumente wurden geheimgehalten, damit keiner weiß, wer noch alles Frauen missbraucht hat. Und damit keiner sieht, wer Kontakt zu Epstein hatte.

Epstein hat Mädchen sexuell missbraucht. Er war deswegen auch im Gefängnis. Im Jahr 2019 ist er gestorben. Die Behörden sagen: Epstein hat sich im Gefängnis umgebracht.