Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


In den USA sollen Dokumente zum Fall Epstein veröffentlicht werden

In dem Land USA hat der Kongress eine wichtige Entscheidung getroffen. Er will, dass alle Dokumente zum Fall Jeffrey Epstein öffentlich gemacht werden. Epstein hat Frauen und Mädchen sexuell missbraucht und ausgebeutet. Epstein kannte wichtige Menschen. Zum Beispiel kannte er US-Präsident Donald Trump.

Audio herunterladen
Ein Bild von dem Sexual-Straf-Täter Jeffrey Epstein
Der Sexual-Straf-Täter Jeffrey Epstein (afp / New York State Sex Offender Register)
Der Kongress beschließt die Gesetze für das Land. Er hat jetzt entschieden: Das Justiz-Ministerium soll alle Dokumente zu dem Fall Epstein freigeben. US-Präsident Donald Trump hat das Gesetz unterschrieben.
Viele Dokumente zu dem Fall sind bislang geheim. Viele Menschen in den USA sagen aber: In den Dokumenten stehen wichtige Dinge. Zum Beispiel: Welche Menschen aus der Politik sich oft mit Epstein getroffen haben. Manche Menschen glauben: Die Dokumente wurden geheimgehalten, damit keiner weiß, wer noch alles Frauen missbraucht hat. Und damit keiner sieht, wer Kontakt zu Epstein hatte.
Epstein hat Mädchen sexuell missbraucht. Er war deswegen auch im Gefängnis. Im Jahr 2019 ist er gestorben. Die Behörden sagen: Epstein hat sich im Gefängnis umgebracht.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • US-Präsident

    Der Präsident in den USA hat viel Macht. Er ist Staats-Oberhaupt und Regierungs-Chef der größten Wirtschafts-Macht. Und er ist Oberbefehls-Haber einer der stärksten Armeen der Welt. Der Präsident wird alle vier Jahre gewählt.

  • Kongress der USA

    Der Kongress ist das Parlament in den USA. Vergleichen kann man ihn mit dem Bundestag und dem Bundesrat in Berlin. Auch in den USA besteht der Kongress aus 2 Teilen. Sie heißen Senat und Repräsentantenhaus. Der Kongress der USA hat seinen Sitz in Washington. Washington ist die Haupt-Stadt von den USA. Die Kongress-Mitglieder haben wichtige Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel sollen sie die Politik der Regierung und des Präsidenten überwachen. Außerdem entscheiden sie, welche neuen Gesetze die Regierung und der Präsident einführen dürfen. Der Präsident kann ein neues Gesetz nur dann einführen, wenn der Kongress dem Gesetz zustimmt. Die Kongress-Mitglieder entscheiden außerdem, wie viel Geld die Regierung ausgeben darf. Die Politiker im Senat heißen Senatoren.

  • Sexueller Missbrauch

    Sexueller Missbrauch ist, wenn ein Mensch einen anderen Mensch zwingt, ihn oder sie an intimen Körper-Bereichen zu berühren oder mit ihm oder ihr Sex zu haben. Sexueller Missbrauch kann aber auch schon dort beginnen, wenn ein Mensch einen anderen Menschen so berührt, dass es dem anderen Menschen unangenehm ist. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen und wird bestraft. Wer sich nicht traut, zur Polizei zu gehen, kann auch bei Beratungs-Stellen Hilfe bekommen. Man kann zum Beispiel beim Verein "Der Weiße Ring" anrufen: Die Telefon-Nummer ist 116 006.

zum Wörter-Buch