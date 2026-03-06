Viele Frauen leiden an Endometriose

Viele Frauen mit Endometriose haben starke Bauch-Schmerzen. (picture alliance / dpa-tmn / Christin Klose)

Im Jahr 2024 gab es in Deutschland mehr als 500.000 Frauen, bei denen Endometriose festgestellt wurde. Das sind doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Die Zahlen kommen von der Kranken-Kasse Barmer.

Die Fach-Leute von der Kranken-Kasse sagen: Heute erkennen Ärzte und Ärztinnen die Krankheit besser. Deswegen sind die Zahlen so stark gestiegen. Und immer mehr Frauen wissen, dass es diese Krankheit gibt. Aber die Fach-Leute sagen auch: Auch heute noch erkennen manche Ärzte die Krankheit bei ihren Patientinnen nicht. Sie denken: Die starken Bauch-Schmerzen kommen von der Periode.

Bei Frauen mit Endometriose ist Schleim-Haut an Stellen, an die sie nicht gehört. Die Schleim-Haut ist zum Beispiel in den Eier-Stöcken oder im Bauch. Endometriose ist eine chronische Krankheit. Das bedeutet: Sie geht nicht von alleine wieder weg. Man kann die Krankheit aber behandeln.