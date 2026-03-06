Nachrichten in
Einfacher Sprache


Viele Frauen leiden an Endometriose

Endometriose ist eine Krankheit, die nur Frauen haben. Sie kann zu starken Bauch-Schmerzen, Übelkeit oder Blutungen führen. Manche Frauen haben wegen der Krankheit Probleme, schwanger zu werden. Neue Zahlen zeigen jetzt: Viele Frauen leiden an Endometriose.

Eine junge Frau liegt in einem Bett. Sie hat eine Wärm-Flasche auf dem Bauch.
Viele Frauen mit Endometriose haben starke Bauch-Schmerzen. (picture alliance / dpa-tmn / Christin Klose)
Im Jahr 2024 gab es in Deutschland mehr als 500.000 Frauen, bei denen Endometriose festgestellt wurde. Das sind doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Die Zahlen kommen von der Kranken-Kasse Barmer.
Die Fach-Leute von der Kranken-Kasse sagen: Heute erkennen Ärzte und Ärztinnen die Krankheit besser. Deswegen sind die Zahlen so stark gestiegen. Und immer mehr Frauen wissen, dass es diese Krankheit gibt. Aber die Fach-Leute sagen auch: Auch heute noch erkennen manche Ärzte die Krankheit bei ihren Patientinnen nicht. Sie denken: Die starken Bauch-Schmerzen kommen von der Periode.
Bei Frauen mit Endometriose ist Schleim-Haut an Stellen, an die sie nicht gehört. Die Schleim-Haut ist zum Beispiel in den Eier-Stöcken oder im Bauch. Endometriose ist eine chronische Krankheit. Das bedeutet: Sie geht nicht von alleine wieder weg. Man kann die Krankheit aber behandeln.
Wörter-Buch

  • Kranken-Kassen

    Eine Kranken-Kasse ist eine Versicherung. Sie bezahlt die Behandlungen bei den Ärzten und in den Krankenhäusern. In Deutschland sind fast alle Menschen Mitglieder bei einer Kranken-Kasse. Sie zahlen ihr jeden Monat einen Beitrag. Mit den Beiträgen bezahlt die Kranken-Kasse dann die Behandlungen von den Mitgliedern.

  • Periode

    Erwachsene Frauen bekommen einmal im Monat ihre Periode. Man sagt dazu auch: Die Frau hat ihre Tage. Einige Tage lang kommt Blut aus der Scheide. Frauen benutzen dann Tampons oder Binden aus Watte. Wenn Frauen älter werden, hört die Periode auf. Die Umstellung beginnt meistens, wenn man 40 bis 50 Jahre alt ist.

