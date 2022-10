Preise für Film und Serien

Das Team von "The White Lotus" hat viele Emmy-Preise bekommen. (picture alliance / Danny Moloshok / Invision / AP / Danny Moloshok)

Bei den Emmys in den USA haben vor allem Serien Preise bekommen. Die Serie mit dem Namen "Succession" ist unter anderem die beste Drama-Serie. Viele Preise hat auch die Fußball-Serie mit dem Namen "Ted Lasso" bekommen. Auch die Serie "The White Lotus" war sehr erfolgreich.

Die berühmte Serie aus Südkora "Squid Game" hat ebenfalls viele Preise bekommen. Der Schauspieler Lee Jung Jae hat einen Preis für die Haupt-Rolle in der Serie erhalten. Er ist der erste Mensch aus Asien, der diesen Preis bekommen hat.

In Italien wurde beim Film-Festival von Venedig ein wichtiger Film-Preis verliehen. Er heißt "Goldener Löwe". Der Film "All the Beauty and the Bloodshed" hat den Preis gewonnen. Der Film ist von der Regisseurin Laura Poitras aus dem Land USA. In dem Film geht es um Drogen in den USA.