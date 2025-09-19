Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Die Serie "The Studio" gewinnt 13 Emmys

In dem Land USA sind die wichtigsten Preise für Fernsehen und Streaming vergeben worden. Die Preise heißen: Emmys. Die meisten Emmys hat eine Comedy-Serie gewonnen. Die Serie heißt "The Studio".

Mehrere Menschen stehen auf einer Bühne. Sie sind festlich gekleidet. Ein Mann hält eine goldene Figur.
Das Team von der Serie "The Studio" steht bei der Emmy-Verleihung auf der Bühne. In der Mitte ist der Schauspieler Seth Rogen. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / JIM RUYMEN)
In "The Studio" geht um eine Firma, die Filme produziert. Die Serie hat 13 Preise gewonnen. Die Preise waren zum Beispiel für die "Beste Comey-Serie" und für den "Besten Schauspieler" und das "Beste Dreh-Buch". Die Serie ist bei Apple TV zu sehen.
Ein sehr wichtiger Preis wird immer an die "Beste Drama-Serie" vergeben. In diesem Jahr hat die Serie "The Pitt" gewonnen. Das war eine Überraschung. Viele Experten dachten, dass andere Serien gewinnen. Zum Beispiel "Severance" oder "The White Lotus". In "The Pitt" geht es um eine Not-Aufnahme in einem Kranken-Haus. Die Serie ist im Moment noch nicht in Deutschland zu sehen.
Es hat auch Preise für Mini-Serien gegeben, also sehr kurze Serien. Beste Mini-Serie ist "Adolescence" auf Netflix. In der Serie geht es um einen Jugendlichen, der eine Mit-Schülerin umbringt. Der Schauspieler Owen Cooper hat den Jugendlichen gespielt. Er hat dafür einen Emmy bekommen. Er ist der jüngste männliche Schauspieler mit einem Emmy. Cooper ist 15 Jahre alt.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Streaming oder streamen

    Streaming kommt aus dem Englischen und heißt: Fließen oder Strömen. Im Deutschen versteht man unter Streaming: Man kann Videos oder Audio-Inhalte im Internet anschauen oder anhören. Bekannte Streaming-Dienste sind zum Beispiel: Netflix, Amazon Prime, Sky oder Disney +.

