Die Schauspieler Anna Sawai und Hiroyuki Sanada halten Emmy-Preise hoch. (IMAGO / UPI Photo / CHRIS CHEW)

Die Serie "Shogun" spielt in dem Land Japan vor mehr als 400 Jahren. Es geht um Politik und Macht. In der Serie wird unter anderem Japanisch gesprochen.

Die Serie hat viele Preise gewonnen. Zum Beispiel hat Hiroyuki Sanada den Preis als bester Schauspieler gewonnen. Anna Sawai hat den Preis als beste Schauspielerin gewonnen. Beide kommen aus Japan. Vorher hatte noch nie ein Mensch aus Japan diese Preise gewonnen.

Es gab auch eine Überraschung bei dem Preis für die beste Comedy-Serie. Den Preis hat die Serie "Hacks" gewonnen. In "Hacks" geht es um eine ältere Komikerin. Sie versucht, noch einmal erfolgreich zu sein. Viele Menschen dachten: Die erfolgreiche Koch-Serie "The Bear" gewinnt den Comedy-Preis. "The Bear" hat aber andere Emmys gewonnen.

Die Emmys wurden in der Stadt Los Angeles vergeben. Früher haben viele Serien von den US-amerikanischen Fernseh-Sendern gewonnen. Jetzt haben nur Serien von den Streaming-Diensten gewonnen. Streaming-Dienste sind zum Beispiel Netflix, Amazon Prime oder Hulu.