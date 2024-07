Vor einem verschwommenen "Emmy"-Schriftzug steht die goldene Trophäe der Emmy Awards: eine Frauenstatue mit Flügeln, die einen geflochtenen Draht-Ball in die Höhe hält. (picture alliance / Invision / AP / Richard Shotwell)

Nominiert heißt: Die Serie bewirbt sich um die Preise in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel in der Kategorie "beste Serie/bestes Drama". Die Serie kommt aus den USA. Es geht um die Macht-Kämpfe in dem Land Japan im 17. Jahrhundert.

Um den Emmy-Preis bewirbt sich auch die letzte Staffel von der Serie "The Crown". Darin geht es um die Königs-Familie in dem Land Groß-Britannien. Als beste Comedy-Serie ist unter anderem "The Bear" mit 23 Nominierungen dabei.

Die Nominierungen wurden in der Stadt Los Angeles in den USA bekannt gegeben. Die 76. Verleihung von dem Fernseh-Preis ist am 15. September in der Stadt Los Angeles.