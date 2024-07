Spanien hat die Europa-Meisterschaft zum 4. Mal gewonnen. (Bradley Collyer / PA Wire / dpa / Bradley Collyer)

Spanien hat die Europa-Meisterschaft zum 4. Mal gewonnen. Das ist ein Rekord. Kein anderes Land ist so oft Europa-Meister geworden. Deutschland ist bei dieser EM nur bis ins Viertel-Finale gekommen. Dort hat Deutschland gegen Spanien verloren.

Die EM hat 4 Wochen gedauert. In dieser Zeit sind mehrere Millionen Fußball-Fans nach Deutschland gekommen. Viele Polizisten, Rettungskräfte und Helfer waren im Einsatz. Die Bundes-Innen-Ministerin heißt Nancy Faeser. Faeser hat gesagt: Die Europa-Meisterschaft in Deutschland war ein großartiges Fußball-Fest.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) war zufrieden mit der EM. Die UEFA sagt: Deutschland hat die EM gut organisiert und die Stimmung war auch gut. Die UEFA sagt aber auch: Der Bahn-Verkehr war ein großes Problem. Die Züge waren oft zu voll oder zu spät und manche Züge sind ausgefallen.

Die nächste Fußball-Europa-Meisterschaft findet in 4 Jahren statt. Diese EM ist dann in dem Land Irland und in Groß-Britannien.