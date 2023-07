Eine Familie macht einen Spazier-Gang. (picture alliance / Robin Utrecht)

Eltern-Geld bekommt man, wenn man ein Kind bekommt und deshalb eine Pause im Job macht. Eine Mutter oder ein Vater bekommt dann ein paar Monate einen Teil vom Gehalt, obwohl er oder sie nicht arbeitet. Das Geld zahlt der Staat. So können sich Eltern besser um das kleine Kind kümmern.

Es gibt eine Regel, wer das Eltern-Geld bekommt. Die Regel ist: Ein Eltern-Paar darf zusammen nicht mehr als 300.000 Euro verdienen. Jetzt soll die Regel geändert werden: Eltern-Paare dürfen dann nicht mehr als 150.000 Euro zusammen verdienen. Nur dann bekommen sie auch das Eltern-Geld.

Durch die neue Regel sollen rund 60.000 Familien kein Eltern-Geld mehr kommen. Viele Leute sagen: Die neue Regel ist richtig. Denn Menschen mit so hohen Gehältern haben genug Geld für eine Pause im Job. Andere sagen: Die neue Regel ist gegen die Gleich-Stellung von Mann und Frau. Denn oft haben noch die Väter die höheren Gehälter. Die Befürchtung: Ohne Eltern-Geld machen dann nur noch die Mütter eine Pause vom Job.

Auch die Partei FDP findet die neue Regel nicht gut. Die FDP ist Teil von der Bundes-Regierung. Viele Menschen mit viel Geld wählen die FDP. Es kann also noch Streit in der Regierung über die Regel geben. Und vielleicht wird die Regel auch noch verändert. Denn am Ende beschließt der Bundestag den Haushalt. Das wird erst im Dezember sein.

Insgesamt will die Bundes-Regierung 446 Milliarden Euro für den neuen Haushalt ausgeben. Die Regierung will auch wieder Schulden machen. Sie macht aber nur so viele Schulden, wie das Gesetz erlaubt.