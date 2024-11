Elon Musk soll die neue Regierung von Donald Trump beraten. (picture alliance / Associated Press / Alex Brandon)

Trump hat gesagt: Musk soll dafür sorgen, dass die Behörden besser arbeiten. Eine Behörde arbeitet für den Staat. Trump will, dass die Behörden weniger Geld ausgeben.

Elon Musk hat Donald Trump im Wahl-Kampf geholfen. Musk ist der Chef von den Unternehmen Tesla und SpaceX und X. Tesla baut Elektro-Autos. SpaceX baut Raketen für den Welt-Raum. Manche sagen jetzt: Wenn Elon Musk Berater für die Regierung ist, hat er vielleicht Vorteile dadurch. Musk schwächt vielleicht Behörden, die seine Unternehmen überwachen sollen.

Trump hat auch gesagt, wer Justiz-Minister in den USA werden soll: nämlich Matt Gaetz. Trump sagt: Gaetz soll kriminelle Organisationen bekämpfen. Gaetz ist gegen Abtreibungen und gegen die Ehe von homo-sexuellen Menschen. Die Polizei hat schon mehrmals gegen Gaetz ermittelt. Er soll Geld unterschlagen haben. Gaetz soll auch Drogen genommen haben.

Außen-Minister soll Marco Rubio werden. Rubio will dem Land Ukraine nicht mehr so viel Geld geben. Die Ukraine braucht das Geld, um sich gegen das Land Russland zu verteidigen. Russland greift die Ukraine an. Die Ukraine hat von den USA bisher viel Geld bekommen und hat davon zum Beispiel Waffen gekauft.

Viele Menschen in dem Land USA sind entsetzt über die Personal-Entscheidungen von Trump.