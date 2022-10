Hin und Her bei Twitter

Elon Musk will nun doch Twitter übernehmen. (imago / Political-Moments)

Er sagt: Ich möchte wie früher angekündigt 44 Milliarden US-Dollar bezahlen. Twitter ist ein Unternehmen an der Börse. Das bedeutet: Es gibt Leute, denen Anteile von dem Unternehmen gehören. Das sind Aktien. Diese Aktien muss Elon Musk kaufen, um Twitter zu übernehmen. Er will das Unternehmen dann von der Börse nehmen. Damit bekommt er die volle Kontrolle über Twitter.

Elon Musk ist der reichste Mensch auf der Welt. Er hat in der Vergangenheit angekündigt: Ich werde einige Regeln bei Twitter ändern. In den Regeln geht es zum Beispiel um Meinungs-Freiheit. Musk will nicht so strenge Regeln haben. Es gibt aber noch eine Klage von Twitter gegen Musk. Da geht es um sein Hin und Her beim Kauf. Twitter hat mitgeteilt: Wir nehmen die Klage erst mal nicht zurück. Aber wir wollen weiter, dass Elon Musk die Firma kauft. Ob das dieses Mal wirklich passiert, ist unklar. Denn Elon Musk hat gesagt: Ich kaufe Twitter nur, wenn es keine Klage mehr gibt und wenn ich genug Kredite bekomme.