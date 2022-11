Deutschland gegen Geschäft mit China

Auf einem Schild steht der Name von der Firma Elmos. (IMAGO / Friedrich Stark / IMAGO / Friedrich Stark)

Die Bundesregierung sagt: Wir wollen das Unternehmen Elmos nicht an ein chinesisches Unternehmen verkaufen. Auch die Firma ERS Electronic werden wir nicht verkaufen. Der Grund: Die beiden Unternehmen bauen Chips zum Beispiel für Autos und sogenannte Halb-Leiter. Halb-Leiter braucht man für elektronische Geräte.

Bundes-Wirtschafts-Minister Robert Habeck sagt: Was die beiden Unternehmen machen, ist wichtig für unsere Wirtschaft. Wenn wir die Firmen an China verkaufen, verlieren wir diese wichtige Technologie und machen uns abhängig. China bekommt dann zu viel Macht.

Der Chef von der Partei Bündnis90/Die Grünen heißt Omid Nouripour. Er findet es richtig, was die Bundes-Regierung macht. Er sagt: Abhängig sein, ist nicht gut. Das sieht man am Beispiel Russland. Deutschland hat viel Öl und Gas aus dem Land Russland gekauft. Weil Russland jetzt kein Öl und Gas mehr liefert, gibt es in Deutschland eine Energie-Krise.